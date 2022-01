Fußball Zeitung: Rostock neben Meißner auch an Sikan interessiert

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat neben HSV-Profi Robin Meißner noch einen weiteren namhaften Spieler auf seinem Wunschzettel. Nach einem Bericht der "Schweriner Volkszeitung" (Sonntag) besteht beim Aufsteiger Interesse an der Verpflichtung von Angreifer Danylo Sikan vom ukrainischen Erstliga-Spitzenreiter und Champions-League-Teilnehmer Schachtjor Donezk. Der 20-Jährige hat viermal für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes gespielt, kam aber in Donezk zuletzt kaum noch zum Einsatz. Sikan steht noch bis 2023 unter Vertrag, könnte aber auf Leihbasis kommen, hieß es.

Hansa-Trainer Jens Härtel hatte zuletzt wiederholt angedeutet, dass sich die Rostocker in Gesprächen mit potenziellen Zugängen befinden. Vor allem besteht Interesse an gefährlichen Offensivkräften, da Torjäger John Verhoek knapp die Hälfte der bisher nur 21 Saisontore erzielt hat. Deshalb gilt auch Stürmer Robin Meißner vom Ligarivalen Hamburger SV als Kandidat für eine Ausleihe bis zum Sommer. Das Transferfenster schließt allerdings an diesem Montag um 18.00 Uhr.

