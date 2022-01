Corona-Inzidenz in MV steigt

Rostock. Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern haben am Samstag 2117 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1059,9, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Am Freitag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 1042 gelegen und vor einer Woche bei 777,4.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden am Samstag dem Lagus zufolge 258 Covid-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen sank die Zahl der Covid-Patienten um 1 auf 67. Neue Sterbefälle an oder mit Corona wurden nicht gemeldet.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsrate stieg auf 6,5 nach 5,8 am Vortag. Da sie am Mittwoch bereits drei Tage lang oberhalb von 6 lag, gilt seit Freitag in MV die Corona-Ampelstufe Orange.

Laut RKI haben bis Samstag 73,6 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 72,4 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben demnach 50,6 Prozent bekommen.

