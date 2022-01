Unbekannte randalieren auf Spielplatz

Schmatzin. Unbekannte haben auf einem Spielplatz in Schmatzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) randaliert und Außenmöbel zerstört. Der Bürgermeister der Gemeinde habe die Sachbeschädigung in der Ortschaft Schlatkow am Samstag zur Anzeige gebracht, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Täter zunächst in die Sporthalle der Gemeinde eingestiegen sein und dort Inventar beschmutzt und Toilettenpapier gestohlen haben.

Anschließend hebelten sie eine Sitzbank aus dem Boden eines öffentlichen Spielplatzes aus und traten zwei Papierkörbe ab. Die Bank, die Papierkörbe sowie einen Fahrradständer warfen sie demnach in einen Teich. Bereits eine Woche zuvor soll es zu ähnlichen Vorfällen in der Ortschaft gekommen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-898453/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern