Drei Verletzte bei Unfall in Stralsund

Stralsund. Bei einem Unfall in Stralsund sind am Samstagvormittag drei Menschen verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die 20-Jährige, der 45-Jährige sowie dessen 44 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.

