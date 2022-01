Hunderte demonstrieren in Schwerin gegen Corona-Maßnahmen

Schwerin. Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Schwerin erneut gegen Corona-Beschränkungen demonstriert. In der Spitze haben rund 900 Menschen an der Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen teilgenommen, wie die Polizei mitteilte. Fünf Personen wollten die Versammlung mit einer Sitzblockade stören. Diese wurde jedoch von der Polizei unterbunden, so dass es den Angaben zufolge zu keiner nennenswerten Auswirkung kam. Parallel zu der Demonstration fand zudem eine Gegendemo statt, an der etwa 20 Leute teilnahmen. Beide Versammlungen verliefen friedlich.

