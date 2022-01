Unwetterwarnungen für Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat an der Küste sowie in Ostmecklenburg bis Vorpommern vor Unwettern mit teils orkanartigen Böen gewarnt. In der Nacht zum Sonntag könnten Windstärken von bis zu 110 Stundenkilometern (Windstärke 11) erreicht werden, wie der DWD am Samstag mitteilte. An exponierten Küstenabschnitten und in Schauernähe müsse mit Windstärke 12 gerechnet werden. Ab Sonntagmittag wird die Sturmlage demnach ruhiger.

Laut DWD können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Es sollte auf herabstürzende Äste und Dachziegel geachtet werden. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten werden.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte außerdem vor Sturmfluten an der Ostsee. Am Sonntag werden im Tagesverlauf östlich von Rügen maximale Wasserstände von bis zu 120 Zentimetern über dem mittleren Wasserstand erwartet, wie eine Sprecherin am Samstagmorgen sagte.

Am Samstagabend kann es laut DWD in Mecklenburg zeitweise regnen bei Temperaturen von 7 bis 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag gibt es lokale Regen- und Graupelschauer bei Tiefstwerten von 6 bis 3 Grad. Am Sonntag ist es neben wolkigen Abschnitten längere Zeit heiter. Zunächst schauert es im Osten, sonst ist es überwiegend trocken bei 6 bis 8 Grad.

