Maritimer Nato-Verband in Warnemünde eingelaufen

Rostock. In Rostock ist am Freitagmorgen bei heftigem Wind und schweren Seegang der aktuell aus vier Schiffen bestehende NATO-Minenabwehrverband 1 eingelaufen. Neben Einheiten aus Litauen, Estland und Belgien gehöre auch das deutsche Minenjagdboot "Bad Bevensen" dazu, sagte der Sprecher des in Rostock beheimateten Marinekommandos, Johannes Dumrese, der Deutschen Presse-Agentur. Die Schiffe werden den Marinestützpunkt Hohe Düne am kommenden Montag wieder verlassen.

Gleichzeitig kündigte Dumrese an, dass der Versorger "Berlin" von Samstag an zum Ständigen Maritimen Einsatzverband 1 der Nato gehören wird. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet. Die Ständigen Einsatzverbände seien Bestandteil der Speerspitze der Nato. "Der Einsatz des Ständigen Maritimen Einsatzverbands 1 reiht sich ein in die zahlreichen Aktivitäten des Bündnisses." Die Deutsche Marine komme mit großem Engagement ihren Nato-Verpflichtungen nach, dies werde unter anderem durch die Entsendung der "Berlin" deutlich. "Dass das mit der Lageentwicklung in Zusammenhang steht, liegt auf der Hand", sagte Dumrese mit Blick auf den Ukraine-Konflikt.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-885061/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern