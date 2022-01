Zeugnissorgen-Telefon für Kinder und Eltern ab Montag

Schwerin. Für Kinder und Eltern, die Probleme mit dem bevorstehenden Halbjahreszeugnis haben, schaltet das Bildungsministerium am Montag ein landesweites "Zeugnissorgen-Telefon" frei. Die Experten seien unter der Rufnummer 0385/588 7987 zu erreichen, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Freitag mit. Am kommenden Freitag (4. Februar) gibt es in Mecklenburg-Vorpommerns Schulen die Halbjahreszeugnisse. Anschließend beginnen die zweiwöchigen Winterferien.

Die Hotline ist den Angaben zufolge vom 31. Januar bis 4. Februar sowie vom 7. bis 11. Februar jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt. "Kinder und Jugendliche, die sich wegen ihrer Leistungen sorgen, finden dort ein offenes Ohr, aber auch Eltern, die einen Rat brauchen, um ihre Kinder in einer problematischen Situation gut zu unterstützen", betonte die Ministerin.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-884889/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern