Einbrecher will verlorenen Schlüssel melden und fliegt auf

Grimmen. Ein junger Mann hat sich bei einem Einbruch in Grimmen (Vorpommern-Rügen) besonders ungeschickt angestellt - und wurde so überführt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, ereignete sich der Einbruch kurz nach Mitternacht in einem Supermarkt. Gestohlen wurden vor allem Zigaretten, der Gesamtschaden wurde auf 1200 Euro geschätzt. Aber die über einen Alarmmelder gerufenen Beamten fanden am Tatort auch einen Wohnungsschlüssel.

Etwa zwei Stunden später kam der 18-Jährige auf das Revier und gab an, seinen Schlüssel zu suchen. Die Beamten begleiteten den 18-Jährigen und fanden in dessen Wohnung auch gleich die Beute aus dem Markt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

