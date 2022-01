Bauern-Protest mit Traktoren sorgt für Verkehrsbehinderungen

Schwerin. Mehrere Kolonnen von Traktoren haben am Freitagmorgen für Behinderungen vor allem in Westmecklenburg und in Schwerin gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren mehr als 100 Bauern mit ihren Landmaschinen von Norden, Osten und Süden in die Landeshauptstadt gerollt, um sich zu einer Protestaktion des Landesbauernverbandes zu treffen. Zu kilometerlangen Staus hinter solchen Konvois kam es unter anderem zwischen Wismar und Schwerin sowie auf der Bundesstraße 104 von Güstrow nach Schwerin.

Die Bauern trafen sich im Süden Schwerins, um dann die Landeshauptstadt zu umrunden und an der Staatskanzlei eine Kundgebung abzuhalten. Wegen der 7,5-Tonnen-Begrenzung durften dort aber keine schweren Traktoren stehen. Auch am Schloss, wo der Landtag tagte, sollten die Traktoren nicht vorbeifahren dürfen.

Mit der Aktion wollten die Landwirte gegen den neuen Entwurf der Landesdüngeverordnung und für effektiven Schutz des Grundwassers demonstrieren. Außerdem kritisieren sie immer neue bürokratische Vorschriften, wie bei Stallneubauten.

Mit dem Düngeverordnungsentwurf des Landes drohten vielen Bauern weniger Einnahmen, da sie weniger Nährstoffe ausbringen dürften, was wiederum weniger Ertrag und weniger Erlöse bedeuten würde. Dabei sehen die Bauern den Zusammenhang mit erhöhten Nitratwerten im Grundwasser - anders als das Agrarministerium - bislang nicht ausreichend belegt.

