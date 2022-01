Gesundheit Corona-Lockerungen in der Seenplatte treten in Kraft

Neubrandenburg. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte dürfen heute nach zwei Monaten wieder zahlreiche Freizeiteinrichtungen und der Tourismus öffnen. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hatte, lag die Corona-Ampel an fünf Tagen hintereinander nicht mehr auf der höchsten Warnstufe Rot. Damit könnten unter anderem Schwimm- und Spaßbäder, Kinos, Museen, Theater und auch Indoorspielplätze wieder öffnen.

An der Seenplatte waren diese Einrichtungen - und auch die Weihnachtsmärkte - wegen hoher Infektionszahlen Ende November 2021 geschlossen worden und damit am längsten in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu. In den letzten Wochen hatte es verstärkt Kritik an dieser Regelung gegeben, denn im Nachbarland Brandenburg und in nahen Großstädten wie Berlin waren die Freizeiteinrichtungen trotz deutlich höherer Infektionszahlen durchgehend geöffnet.

Wie der Landkreis weiter mitteilte, bleiben die strengen Kontaktbeschränkungen zu Treffen von Ungeimpften aber vorerst weiter bestehen.

Die Lockerungen wurden möglich, da auch der gesamte Nordosten aktuell auf der stufengewichteten Karte des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) orange eingefärbt ist. Die Einstufung in die Warnstufen erfolgt vor allem auf Basis der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte liegt wegen der Omikron-Welle aktuell höher als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der nun gelockerten Regeln.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-876998/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern