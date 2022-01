Finanzen Millionenförderung für Radsportzentrum in Schwerin

Schwerin. Land und Bund fördern den Bau eines multifunktionalen Radsportzentrums in Schwerin mit je 6,5 Millionen Euro. Die restlichen Mittel für das mit rund 15 Millionen Euro veranschlagte Projekt kommen von der Landeshauptstadt selbst, wie das Sportministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte.

Das Zentrum soll in unmittelbarer Nähe zum Sportgymnasium in Schwerin entstehen. Ziel sei, die Trainingsbedingungen für den Bundeskader zu verbessern, die Entwicklung des Radsports zu fördern und die Struktur des Bundesstützpunktes Radsport mittel- und langfristig zu festigen. Daneben sei laut Ministerium eine Zwei-Feld-Halle für den Unterricht des Sportgymnasiums und den Vereinssport geplant.

"Ich bin im Sinne einer zügigen Realisierung sehr zufrieden, dass die Stadt Schwerin trotz Hacker-Angriff und Corona-Pandemie noch im Jahr 2021 die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben hat und die Objekt- und Tragwerksplanung bereits beauftragt wurde", hieß es von Sportministerin Stefanie Drese (SPD).

