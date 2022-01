Verfolgung endet in Sackgasse

Karlshagen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hat die Polizei in einem Auto zwei zerlegte Mountainbikes und einen Bolzenschneider gefunden. Gegen die beiden Insassen werde wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hätten Beamte den Wagen am frühen Donnerstagmorgen auf Usedom kontrollieren wollen. Der Fahrer stoppte demnach nicht und fuhr davon. In Karlshagen hätten die Beamten den Wagen in einer Sackgasse festsetzen können.

Einer der 37- und 40 Jahre alten Insassen sei der Polizei wegen Diebstahls bereits bekannt. Beide wurden vorläufig festgenommen. Beim 37-jährigen Fahrer seien kleine Mengen Drogen gefunden worden. Ein Urin-Test verlief positiv. Er habe zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn werde auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Beide Männer wurden wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-872420/3

