"Ich bin Kummer mit Hansa gewohnt. Das wird noch eine zähe Nummer. Ich denke aber, es wird reichen. Wir hoffen es alle."

(Der Mecklenburger Springreit-Europameister und Fußball-Fan André Thieme aus Plau am See über die Chancen von Hansa Rostock auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga)

