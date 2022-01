Raubüberfall: Verkäuferinnen vor Markt abgefangen

Neubrandenburg. Die Polizei fahndet nach einem Raubüberfall auf einen Discounter in Neubrandenburg nach einer Gruppe von Männern. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Überfall kurz nach Schließung des Marktes am Dienstagabend in der Oststadt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Täter die angestellten Frauen vor dem Markt abgepasst und bedroht haben. Die Angestellten wurden gezwungen, die Tür wieder zu öffnen und mehrere tausend Euro an Einnahmen herauszugeben.

Mit dem Geld und außerdem gestohlenen Zigaretten flüchteten die Täter mit einem bereit stehenden Auto in Richtung der Bundesstraße 104, die zur Autobahn 20 führt. Mit welcher Art von Waffe die Angestellten bedroht wurden, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen.

Die Beamten hoffen auf Hinweise auf dunkel gekleidete Männer, die maskiert und in einem silberfarbenen Auto unterwegs waren. Ob es weitere Komplizen gab, sei noch nicht klar. Erst vor einer Woche war ein Imbiss in der Oststadt aufgebrochen und von den Einbrechern dort ebenfalls Bargeld gestohlen worden.

