Linksfraktion betont Bedeutung des Erinnerns an NS-Gräuel

Schwerin. Anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar hat die Linksfraktion an die Bedeutung des Gedenkens erinnert. "Auch angesichts der erstarkenden extremen Rechten in Deutschland und Europa ist es zwingend erforderlich, dass wir am 27. Januar und nicht nur an diesem Tag der Opfer des Nationalsozialismus gedenken", sagte die Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, Jeannine Rösler, am Mittwoch. Es müsse eine Warnung sein, wenn das Holocaust-Mahnmal als Mahnmal der Schande bezeichnet werde, Ideologen von Weltverschwörung fabulieren oder Einschränkungen für Nicht-Geimpfte mit der massiven, grausamen Verfolgung der Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus verglichen werden.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-860690/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern