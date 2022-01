Jennifer Weist und Luci van Org: Hit von 1994 neu auflegen

Berlin. Die als Frontfrau von Jennifer Rostock bekannte Sängerin Jennifer Weist (35) bringt eine neue Version des Lucilectric-Hits "Mädchen" von 1994 heraus - zusammen mit der Lucilectric-Sängerin. Unter dem Künstler-Synonym Yaenniver singe sich Weist in "Mädchen Mädchen" durch die fremdbestimmten Schattenseiten des Frauseins, teilte ihr Label am Mittwoch mit. Dabei werde sie musikalisch von Luci van Org (50) begleitet. Der Song soll am Freitag Premiere feiern.

"Mädchen" sei 1994 zu einer Hymne der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen avanciert. Die neue Version der von Usedom stammenden Sängerin lade zum Nachdenken über Gleichstellung ein. Er ist laut Mitteilung die fünfte Singleauskopplung aus Yaennivers erstem Solo-Album "Nackt", das am 18. Februar 2022 erscheint.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-862101/2

