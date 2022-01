Lehrer und Eltern fordern mehr Anstrengungen für Schulen

Der Präsenzunterricht hat sowohl bei den Betroffenen als auch in der Politik aktuell Priorität. Was die Landesregierung dafür tut, lässt jedoch zu wünschen übrig, wie Lehrer, Schüler und Eltern meinen.

Schwerin. Aus Sicht von Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern muss mehr getan werden, um die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern in der Pandemie zu unterstützen. "Die Rückmeldungen zu Krankenständen, Überlastung durch Mehrarbeit und die nach wie vor fehlende sächliche Ausstattung sind alarmierend", sagte Annett Lindner, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, am Mittwoch bei einer digitalen Pressekonferenz mit dem Landesschüler- und Landeselternrat.

Die stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates, Paula Szumotalski, berichtete zudem davon, dass Pooltests und Lüfter immer noch nicht in den Schulen angekommen seien. Dies belaste Schülerinnen und Schüler aktuell immer stärker. Es gibt ihr zufolge in den Klassen, aber auch unter den Lehrkräften, immer mehr Corona-Fälle.

Aus Sicht des Vorsitzenden des Landeselternrats, Kay Czerwinski, wurde in den vergangenen zwei Jahren versäumt, die bürokratischen Vorgänge an die Lage anzupassen. Dazu bemerkte Szumotalski: "Die Schulen in MV waren kaum auf den anstehenden Distanzunterricht mit all seinen technischen Problemen vorbereitet. Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass viele Probleme in der Digitalisierung und Kommunikation in unserem Bundesland weiterhin bestehen".

Den Präsenzunterricht wollen die Verbände den Aussagen zufolge trotz der Omikron-Welle beibehalten. Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist das Stufenmodell im Land, das einen Wechsel in den Distanzunterricht je nach der Situation an der einzelnen Schule erlaubt, angemessen. Auch Czerwinski und Szumotalski betonten, dass die Schulen, solange es geht, offen gehalten werden sollten. Beide verwiesen hier insbesondere auf die Nachteile für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht die nötige Ausstattung und das Umfeld für den Distanzunterricht haben.

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen deutlich höher - bei einer sehr geringen Zahl an Krankenhauseinweisungen. Laut dem Bericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) für Minderjährige erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahre am Mittwoch den Wert von 2297. Regional liegen die Inzidenzzahlen jedoch stellenweise deutlich über dem Durchschnitt. Seit Jahresbeginn kamen jedoch nur 19 Kinder und Jugendliche wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Die Impfquote in der Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler ist dem Lagus zufolge immer noch sehr niedrig. 17,4 Prozent aller Minderjährigen im Nordosten sind demnach mindestens einmal und 16,4 Prozent zweifach geimpft. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit einer Auffrischungsimpfung liegt hingegen nur bei 3,7 Prozent.

