Mann torkelt alkoholisiert zum Auto: Zeugen stoppen Fahrt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Parchim. Weil er torkelnd über einen Parkplatz gegangen ist, haben aufmerksame Bürger einen betrunkenen Autofahrer in Parchim gestoppt und der Polizei übergeben. Der Vorfall hat sich am Dienstag auf einem Parkplatz im Westen der Stadt zugetragen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Zeugen hatten den richtigen "Riecher": Bei dem 38 Jahre alten Fahrer wurden von Polizisten später 2,48 Promille Atemalkohol gemessen.

Der 38-Jährige sei vier Bürgern aufgefallen, weil er schon zu Fuß gegen ein anderes geparktes Auto gelaufen war, hieß es. Danach habe sich der Mann in seinen Wagen gesetzt, diesen gestartet und sei scheinbar ziellos hin und her auf dem Parkplatz gefahren. Die Zeugen hätten Zivilcourage bewiesen, stoppten das Auto und ließen den Mann aussteigen.

Die alarmierten Polizisten nahmen dem Fahrer aus der Region Führerschein und Autoschlüssel ab und ihn zur Blutprobe mit in die Klinik. Den Helfern sei ausdrücklich zu danken.

