Agrar-Pachtpreise in MV im Mittelfeld

Schwerin. Die Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen in Mecklenburg-Vorpommern liegen laut Statistischem Landesamt im deutschen Mittelfeld. Ähnlich wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bezahlten Landwirte in MV im Jahr 2020 zwischen 200 und 300 Euro für einen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche, wie das Amt am Mittwoch in Schwerin mitteilte.

In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen lagen die durchschnittlichen Pachtpreise demnach über 500 Euro je Hektar und waren damit bundesweit am höchsten. Die niedrigsten Pachtpreise hätten Landwirte im Saarland mit weniger als 100 Euro bezahlt. Auch in Brandenburg habe der Preis je Hektar unter 180 Euro gelegen.

Pachtpreise hängen dem Amt zufolge unter anderem von der Bodengüte ab. Fruchtbare Böden mit überdurchschnittlichem Ertragspotenzial seien teurer als Flächen mit leichten Böden, die einen geringeren Ertrag erwarten ließen. Aber auch die Art der Flächennutzung, Intensität der Produktion, Klima, Oberflächengestalt, Lage und Verhandlungsgeschick hätten Einfluss auf den Pachtpreis.

Bundesweit lagen die durchschnittlichen Pachtpreise für Agrarflächen dem Amt zufolge im Jahr 2020 bei 375 Euro je Hektar. Im Vergleich zu 2010 sei eine Preissteigerung um 62 Prozent zu beobachten.

