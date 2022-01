Preis für Projekt zu einstigem KZ-Außenlager

Neubrandenburg/Berlin. Das Neubrandenburger Geschichtsprojekt zeitlupe ist einer von sechs Preisträgern der Obermayer Awards 2022. Damit wurden die Neubrandenburger unter anderem für die Aufarbeitung der Geschichte eines Außenlagers des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück geehrt, wie die Organisatoren am Dienstag in Berlin mitteilten.

So erinnern nun "Namenstropfen" aus Glas an Häftlingsfrauen, die in der NS-Zeit im Waldbaulager - einem bunkerartigen Werk der Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg GmbH (MWN) - zu Rüstungsarbeit gezwungen worden waren. Dort arbeiteten bis zu 7000 Frauen aus mehreren Nationen, viele starben. Das Projekt zeitlupe erarbeitet Veranstaltungen und Unterrichtsformate mit Fokus auf jüdischer Geschichte und der Geschichte anderer verfolgter Gruppen in der Region.

Die Obermayer Awards wurden im Jahr 2000 vom amerikanischen Unternehmer Arthur S. Obermayer (1931-2016), der aus Deutschland stammte, ins Leben gerufen und werden jährlich von einer Stiftung in Berlin vergeben. Die Ehrung ist eine ideelle Auszeichnung für Projekte, die an jüdische Geschichte in Deutschland erinnern, und zu der 1000 Euro Preisgeld pro Preisträger gehören.

Die Ehrung fand am Dienstag in digitaler Form im Berliner Abgeordnetenhaus statt. Die anderen Preisträger kommen aus Sachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz.

