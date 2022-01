Krankheiten Gastronomie: In Zukunft gilt auch bei Warnstufe Gelb 2G plus

Schwerin. Auch bei Corona-Warnstufe Gelb soll zukünftig in der Gastronomie im Nordosten für Geimpfte und Genesene eine zusätzliche Testpflicht gelten (2G plus). Bisher war hier kein zusätzlicher Test nötig. Jedoch werde mit der neuen Version der Corona-Landesverordnung auch der Kreis der von der zusätzlichen Testpflicht Befreiten erweitert, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin mit.

Die Corona-Warnampel in Mecklenburg-Vorpommern richtet sich vor allem nach den Krankenhauseinweisungen innerhalb der vergangenen Woche. Deren Zahl war zuletzt trotz rapide steigender Neuinfektionszahlen gesunken.

Nicht testen müssen sich demnach in Zukunft bei 2G plus zusätzlich zu den Geboosterten auch Zweifach-Geimpfte ab zwei Wochen bis 90 Tage nach dem Erhalt des vollständigen Grundschutzes und Genesene vom 28. bis 90. Tag ab dem Datum des positiven Tests. Hiermit wird laut Drese die Testbefreiung an die Quarantäne-Regelungen angepasst.

Die SPD-Politikerin appellierte am Dienstag zudem an alle Ungeimpften - besonders die Älteren -, sich impfen zu lassen, um sich vor der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante zu schützen. Sie hofft, dass der proteinbasierte Impfstoff der Firma Novavax - der demnächst zur Verfügung stehen soll - einige Impfskeptiker umstimmen kann. "Die Lieferung erfolgt voraussichtlich am 21. Februar."

Den Angaben zufolge stehen zunächst 76.000 Impfdosen zur Verfügung, wobei für eine Grundimmunisierung zwei Dosen im Abstand von drei Wochen benötigt werden. Mit Priorität geimpft werden sollen bisher ungeimpfte Beschäftigte in den Bereichen Pflege, Gesundheit und Eingliederungshilfe. Diese unterliegen laut Drese gemäß einem Beschluss der Gesundheitsminister ab Mitte März einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht.

