Kabinett berät über Corona-Verordnung und Lockerungen

Schwerin. Die Corona-Pandemie ist erneut das bestimmende Thema der Kabinettssitzung am heutigen Dienstag (10.30 Uhr) in Schwerin. Dabei will die Landesregierung beraten, welche Änderungen an der Corona-Landesverordnung sich aus den Bund-Länder-Gesprächen vom Montag ergeben. Am Montagabend kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss an die mehrstündige Runde bereits an, dass am Dienstag im Kabinett sowohl über die Priorisierung von PCR-Tests als auch über Lockerungen der Corona-Regeln für die Betriebe der Kulturbranche gesprochen werde.

Diese sollen künftig auch unabhängig von den Warnstufen der Landes-Corona-Ampel geöffnet bleiben dürfen, jedoch mit Schutzmaßnahmen. Für Kunst und Kultur gelten im Nordosten bislang besonders strenge Vorgaben, die über die anderer Bundesländer hinausgehen und so für massive Kritik sorgten.

