160.000 Euro Schaden nach Brand auf Speditionsgelände

Rossow. Ein Brand auf einem Speditionsgelände in der Ortschaft Rossow hat am frühen Sonntagmorgen einen Schaden von rund 160.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen technischen Defekt in einem Lastwagen ausgelöst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Danach griff das Feuer auf einen weiteren LKW über, so dass beide komplett ausbrannten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere Lastwagen beschädigt. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Schaden begrenzt und ein Übergreifen auf die übrigen Lastwagen verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220123-99-818673/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern