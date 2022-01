2500 Menschen bei angemeldetem Corona-Protest in Wolgast

Wolgast. Rund 2500 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch in Wolgast an einem angemeldeten Protest gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Er stand unter dem Motto "Corona und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft!". Zehn Traktoren seien an der Spitze des Aufzuges gefahren, teilte die Polizei mit. Zahlreiche Menschen hätten sich zu Beginn des Aufzugs nicht an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gehalten. Die Polizei habe die Demonstration deshalb gegen 19.30 Uhr gestoppt, die Versammlungsleitung und die Polizei hätten auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen. Der Großteil der Teilnehmer habe diese dann befolgt.

Ein Teilnehmer trug sogenannte Schlagschutzhandschuhe. Die Polizei stellte seine Identität fest und stellte die Handschuhe sicher. Schlagschutzhandschuhe sind in der Regel Lederhandschuhe, die mit zusätzlichen Polstern und Protektoren ausgestattet sind - meist mit Metallstaub oder Quarzsand gefüllt. Für Privatpersonen ist das Tragen von Quarzsandhandschuhen auf Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz verboten.

Zu Beginn der Versammlung hätten Polizeibeamte auf der Peenebrücke vier Personen entdeckt, die Pyrotechnik an einem Geländer anbringen wollten. Die Personalien wurden festgestellt, die Pyrotechnik sichergestellt.

Am vergangenen Mittwochabend waren in Wolgast nach Schätzungen der Polizei etwa 1500 Menschen unter dem Motto "Unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen beenden!" auf die Straße gegangen.

