Lohn für Beschäftigte der Diakonie soll weiter steigen

Schwerin. Für die Beschäftigten der Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern sollen die Löhne ab Februar 2023 weiter steigen. Es sei eine Lohnerhöhung um vier Prozent vereinbart worden, die Gehaltssteigerung solle zudem mindestens 100 Euro umfassen, teilte die paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzte Arbeitsrechtliche Kommission des Diakonischen Werkes am Mittwoch in Schwerin mit.

Der vereinbarte Lohnanstieg komme insbesondere den unteren Entgeltgruppen zugute, hieß es. Insgesamt beschäftigt die Diakonie im Nordosten eigenen Angaben zufolge mehr als 15 700 Menschen. Zudem wurden der Mitteilung zufolge Beschlüsse zur Weiterbildung, zur Eingruppierung von Integrationshelfern und zu einer Zulage für Beschäftigte in der Intensivpflege mit invasiver Beatmung gefasst.

"Mit der frühzeitigen Verständigung auf die nächste Lohnerhöhung wollen wir die Attraktivität der Arbeitsplätze in unseren Einrichtungen und Diensten neben anderen Maßnahmen weiter verbessern und schaffen rechtzeitig Planungssicherheit für die Träger", sagte Henrike Regenstein, Vorständin im Diakonischen Werk im Nordosten. Arbeitnehmer-Vertreter Jörg Autrum betonte die Bedeutung der Mindeststeigerung von 100 Euro, diese sei in der jetzigen Situation besonders wichtig gewesen.

Wie es weiter hieß, folgt im laufenden Jahr zum 1. April mit einer Erhöhung der Entgelte um 4,5 Prozent noch der letzte Schritt der bereits im März 2020 vereinbarten schrittweisen Angleichung der Löhne in Mecklenburg-Vorpommern an das bundesweite Niveau. Dies werde mit der neuen Vereinbarung fortgeführt.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-766534/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern