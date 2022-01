Müllbehälter angezündet: Feuer erfasst Wohnhaus in Stralsund

Stralsund. Unbekannte haben in Stralsund große Müllcontainer in einem Hinterhof angezündet und damit einen Brand mit einem Schaden von etwa 35.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das Feuer habe am Dienstagabend bereits auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen, bevor Feuerwehrleute es eindämmen konnten. Zudem verbrannten ein E-Bike und ein Moped. Menschen wurden bei dem Vorfall in der Tribseer Vorstadt im Westen von Stralsund nicht verletzt.

