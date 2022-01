Hansa Rostock im DFB-Pokal bei Leipzig krasser Außenseiter

Leipzig. Zweitligist FC Hansa Rostock geht heute ohne große Illusionen in das DFB-Pokal-Achtelfinale beim Bundesliga-Sechsten RB Leipzig. "Die Favoritenrolle ist geklärt, sie liegt klar bei Leipzig. Wir fahren als Außenseiter dorthin - aber in der Rolle fühlen wir uns wohl. Wir wollen uns nicht verstecken", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel in seiner Heimatstadt.

Hansa stand letztmals in der Saison 2004/05 im Pokal-Viertelfinale und unterlag dort am 3. März 2005 bei Arminia Bielefeld mit 0:1. Die Rostocker und RB trafen bislang lediglich zweimal in Pflichtspielen aufeinander. In der 3. Liga gewann Hansa in der Saison 2013/14 in Leipzig 2:1, das Rückspiel im Ostseestadion endete 1:0 für die Sachsen.

