Linienbus stößt in Schwerin mit Transporter zusammen

Schwerin. In Schwerin hat sich erneut ein Unfall mit einem Linienbus ereignet. Wie ein Polizeisprecher sagte, stieß am Dienstag ein Bus an einer Ampelkreuzung mit einem Kleintransporter zusammen. Unklar ist demnach noch, ob der 31-jährige Busfahrer "Rot" an der Ampel hatte oder das andere Fahrzeug.

Der Transporter rammte den Bus an der rechten Seite, wobei zwei der vier Fahrgäste leicht verletzt wurden. Sie lehnten aber medizinische Hilfe am Unfallort ab. Der Sachschaden wurde auf 70.000 Euro geschätzt. Der Busfahrer und der 59 Jahre alte Transporterfahrer blieben unverletzt.

Erst am Montag hatte ein anderer Bus in Schwerin sechs Autos gerammt. Dabei wurden der Busfahrer und eine Frau aus einem Auto leicht verletzt. Dort war ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Die Ursache sei noch unklar, hieß es.

