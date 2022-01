Hoher Schaden bei Busunfall in Schwerin: Ursache noch unklar

Schwerin. Die Ursache des Busunfalls in Schwerin mit zwei Verletzten am Montag ist weiter unklar. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der 50-jährige Busfahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht und konnte noch nicht befragt werden. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs.

Der Linienbus war in der Straße in der Schweriner Innenstadt plötzlich nach links von seiner Fahrspur abgekommen und auf mehrere Autos und gegen eine Hauswand geprallt. Eine Frau, die in einem Auto saß, wurde ebenfalls verletzt. Sechs Autos wurden ineinander geschoben, demoliert und mussten aufwendig geborgen werden. Auch der Straßenbahnverkehr war vorübergehend unterbrochen. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Dazu gehöre auch die technische Überprüfung des Unfallbusses.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-752982/3

