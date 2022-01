Kultureinrichtungen öffnen in Vorpommern-Greifswald

Greifswald. Nach Lockerungen der Corona-Regeln im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben einige Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder für Besucher geöffnet oder wollen in Kürze öffnen. So haben in Greifswald etwa das Pommersche Landesmuseum und in Teilen auch das Freizeitbad seit Dienstag wieder geöffnet. Das Cinestar-Kino in Greifswald will nach eigenen Angaben ab Donnerstag den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Das Theater Vorpommern hat seinen Spielbetrieb hingegen bis 5. Februar eingestellt - aus Gründen der Planungssicherheit, wie es hieß. Danach seien die Häuser in Greifswald und Stralsund bis 20. Februar wegen der Winterferien geschlossen. Im Theater in Putbus (Vorpommern-Rügen) könnte es demnach unter Umständen ab 5. Februar wieder losgehen. Auch die Vorpommerschen Landesbühne will erst am 22. Februar wieder starten - mit der Komödie "Der Gott des Gemetzels" in Zinnowitz auf Usedom.

Wie der Landkreis am Montag bekanntgegeben hatte, hatte er zuvor an fünf aufeinander folgenden Tagen gemäß der Corona-Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf Orange gestanden. Unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen und der 2G-plus-Regel - also Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene mit einem negativen Schnelltest - dürfen demnach unter anderem bestimmte Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder für Besucher öffnen. Für Menschen mit Auffrischungsimpfung entfällt die Testpflicht.

Möglich sind diese regionalen Öffnungen auch, weil die für das gesamte Land maßgeblichen Corona-Regeln zuletzt trotz steigender Infektionszahlen gelockert wurden, nachdem zuvor die Zahl der Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gesunken war.

