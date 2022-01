Staatssekretär: Neue Eigentümer planen Ausbau von Gießerei

Torgelow. Die neuen Eigentümer der Gießerei Torgelow, die Thüringer Silbitz Group GmbH, planen laut der Landesregierung einen Ausbau des Betriebes. Hintergrund seien Planungen der Europäischen Union, wonach Windkraftanlagen auf dem Meer und an Land bis 2024 stark ausgebaut werden sollen, sagte der Staatssekretär für Vorpommern, Heiko Miraß (SPD), am Montag nach Gesprächen mit der Gießerei-Führung. In Torgelow (Vorpommern-Greifswald) sollen unter anderem sehr große Rotornaben für Leistungen bis zu zehn Megawatt und auch Gehäuse für Großmotoren gegossen werden. Als besonderer Vorteil des Standortes in Vorpommern gelte der Zugang zum Meer über den Hafen in Ueckermünde. Das Unternehmen war zunächst nicht zu erreichen.

Die Silbitz-Group hatte die Torgelower Traditionsgießerei Ende 2021 erworben. Die Firma mit mehr als 300 Beschäftigten gilt als wichtiger industrieller Arbeitgeber in Vorpommern und war unter anderem wegen der Folgen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten. Sie hatte 2020 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, was in dem vom Land Mecklenburg-Vorpommern begleiteten Verkauf mündete.

Laut Silbitz Group hatte die Gießerei Torgelow, die bereits für die Windräder produziert, 2021 einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro erzielt. Silbitz ist nach eigenen Angaben eine der führenden Gießereigruppen Europas und hat etwa 1000 Mitarbeiter, unter anderem im thüringischen Silbitz, in Zeitz und Staßfurt (Sachsen-Anhalt) und im slowakischen Košice.

© dpa-infocom, dpa:220117-99-743955/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern