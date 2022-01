Überseehafen Rostock 2021 mit Umschlagrekord

Rostock. Der Überseehafen Rostock hat das Jahr 2021 mit einem Umschlagrekord abgeschlossen. Insgesamt gingen 28,7 Millionen Tonnen und damit 14 Prozent mehr als 2020 über die Kaikanten, wie die Hafen-Geschäftsführung am Freitag berichtete. Bemerkenswert sei, dass auch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 mit einem Plus von 11,7 Prozent beträchtlich zugelegt werden konnte. Die europaweiten Transportketten funktionierten auch in Pandemiezeiten, im Gegensatz zu den globalen, sagte Geschäftsführer Gernot Tesch. Der kontinuierliche Ausbau des Fähr- und Bahn-Netzwerkes zahle sich aus.

Erfreuliche Wachstumsraten habe es zudem beim kombinierten Verkehr und Containerverkehr gegeben, der zwischen China und Europa per Bahn und zwischen Kaliningrad und Rostock per Schiff erfolgt, sagte Geschäftsführer Jens Scharner.

Mit 1,7 Millionen Passagieren auf den Fährlinien von und nach Nordeuropa wurde ein Plus von 330.000 Passagieren im Vergleich zum Vorjahr registriert. Auch die Kreuzschifffahrt habe mit 47 Anläufen und rund 100.000 Passagieren wieder Fahrt aufnehmen können. "Insgesamt aber lag der Passagierverkehr des Jahres 2021 noch unter dem Niveau der Vorjahre", hieß es.

