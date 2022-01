Corona-Inzidenz steigt: Dennoch gelockerte Regeln ab Samstag

Rostock. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 5,7 Punkte auf 426,2, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Donnerstag mitteilte. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der binnen einer Woche in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner - ging hingegen weiter zurück; um 0,5 Punkte auf 5,6. Am Donnerstag wurden 1291 neue Infektionen gezählt, nach 1191 eine Woche zuvor.

Die Hospitalisierungsinzidenz befindet sich nun schon den fünften Tag in Folge unter der Schwelle von 9, damit ist auch die gewichtete Stufenkarte des Lagus landesweit entsprechend nicht mehr rot gefärbt. War sie in den letzten vier Tagen Orange, wechselte sie am Donnerstag sogar auf Gelb. Laut der Corona-Landesverordnung gelten damit ab Samstag die gelockerten Regeln der Ampelstufe orange.

Am Wochenende können also unter anderem Kinos, Theater, Freizeitparks, Museen und die Innenbereiche von Zoos wieder öffnen. Dort dürfen dann erneut Gäste empfangen werden, die geimpft oder genesen sind und einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen können (2G plus). Wer schon eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, ist von dieser Testpflicht ausgenommen.

Im bundesweiten Vergleich hatte Mecklenburg-Vorpommern bei der Sieben-Tage-Inzidenz den siebthöchsten Wert nach Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg und Hessen (Robert Koch-Institut/Donnerstagmorgen).

Bei der risikogewichteten Einstufung der Landkreise und kreisfreien Städte zeigte die Ampel am Mittwoch für Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim Gelb, für Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Schwerin Orange; der Landkreis und die Hansestadt Rostock sowie die Mecklenburgische Seenplatte waren Rot eingefärbt.

Nach Lagus-Angaben befanden sich am Donnerstag 284 Covid-Patienten in Kliniken, 14 weniger als am Vortag. Ihre Zahl auf Intensivstationen lag bei 91, das waren 2 mehr als am Mittwoch. Es wurden 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, womit sich die Gesamtzahl im Land auf 1557 erhöhte.

Bei den Impfungen geht es nach wie vor nur langsam voran: Laut Robert Koch-Institut sind 72,7 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens einmal geimpft. Über eine Grundimmunisierung nach zwei Impfungen verfügen 70,9 Prozent. 42,4 Prozent der Bevölkerung haben demnach auch eine Auffrischungsimpfung erhalten.

