Dissens im Landtag über Gründe für Pleite der MV Werften

Schwerin. Über die Gründe für die Pleite der MV Werften mit 1900 Beschäftigten und schätzungsweise 20.000 Jobs bei Zulieferern gehen die Meinungen in der Landespolitik von Mecklenburg-Vorpommern auseinander. Das Regierungslager sieht den Genting Konzern letztlich als Auslöser der Insolvenz an, weil er nicht bereit gewesen sei, 60 Millionen Euro Eigenmittel aufzubringen, um an 600 Millionen Euro Unterstützung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zu gelangen. Das geht aus einem am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags mehrheitlich beschlossenen Antrag von vier der sechs Fraktionen - SPD, Linken, Grünen und FDP - hervor.

Die seit der Landtagswahl im vergangenen Herbst in der Opposition befindliche CDU hingegen sieht veränderte politische Prioritäten in der neuen Bundesregierung als Auslöser des Insolvenzantrags vom vergangenen Montag an. "Sie mögen es für puren Zufall halten, dass die Werft nach dem Regierungswechsel in Berlin Insolvenz anmelden musste", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow (CDU) in der Debatte zu den Abgeordneten. "Irgendwer in der Bundesregierung hat für die Werften kürzlich den Daumen gesenkt."

Infolge der Corona-Pandemie war der Mutterkonzern der MV Werften, Genting Hongkong, mit seinem Kreuzfahrtgeschäft in Schieflage geraten. Genting hatte die MV Werften 2016 gekauft, um dort Kreuzfahrtschiffe für den Eigenbedarf zu bauen.

