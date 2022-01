Flucht ohne Führerschein und Zulassung endet mit Unfall

Ludwigslust. Ohne Fahrerlaubnis, offenbar unter Drogen und mit einem nicht zugelassenen Auto hat ein Fahrer in Ludwigslust einen Unfall mit einer Verletzten verursacht. Der 34-Jährige war bereits auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Beamten hatten versucht, den polizeibekannten Mann am Mittwoch in Ludwigslust zu stoppen. Dieser gab aber Gas. Beim Abbiegen am Schloss sei der Mann erst gegen einen Metallpoller und dann gegen einen Baum gefahren. Die 18-jährige Beifahrerin wurde dabei verletzt.

Das Auto sei bereits vor vier Jahren abgemeldet und nicht versichert gewesen und hatte zudem falsche Kennzeichen. Gegen den Fahrer werde nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens unter Drogen ermittelt.

