Abgasanlagen und Katalysatoren von Transportern gestohlen

Grevesmühlen. Unbekannte haben in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) Auspuffanlagen von mehreren Firmentransportern samt Katalysatoren abgebaut und gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zu Mittwoch. Betroffen waren mindestens vier Transporter, die auf dem gesicherten Gelände einer Baufirma in einem Gewerbegebiet standen.

Die Arbeiter bemerkten das Fehlen der Technik, als sie losfahren wollten und wegen der sehr lauten Abgasgeräusche erschraken. Der Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Solche Fahrzeuge dürfen ohne Katalysatoren nicht mehr auf öffentlichen Straßen fahren.

© dpa-infocom, dpa:220113-99-696875/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern