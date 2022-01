Mildes Wetter, grauer Himmel: Vereinzelt Sturmböen

Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Donnerstag größtenteils trübes Wetter. Im Verlauf des Tages lockert es nur im Küstenumfeld vereinzelt auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt dabei trocken bei milden sechs bis acht Grad. An den Küsten kann es Sturmböen mit Geschwindigkeiten von etwa 70 Stundenkilometern geben.

In der Nacht zu Freitag bleibt es trocken und bedeckt. Es ist nur mit kurzen Auflockerungen zu rechnen. Dabei liegen die Tiefstwerte bei sieben bis fünf Grad. Zwischen Fischland-Darß-Zingst, Rügen und Greifswald kann es stürmisch werden. An einigen Küstenabschnitten kann der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreichen.

© dpa-infocom, dpa:220113-99-690243/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern