Kriminalität Einbruch in Lagerhalle: Beute im Wert von 45.000 Euro

Neustrelitz. Unbekannte haben bei einer Handwerksfirma in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) aus einer Halle Werkzeug und Material im Wert von 45.000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, brachen die Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in die Lagerhalle im Süden von Neustrelitz ein. Zuvor wurde die Umzäunung beschädigt.

Vermutlich mit Hilfe eines Fahrzeugs wurden fast 30 Meter Kupferfallrohre sowie diverse Holzbearbeitungsgeräte und Kettensägen entwendet. Der Einbruch wurde demnach gegen Mittag bemerkt und angezeigt. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und hofft auf Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-685107/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern