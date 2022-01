SSC Palmberg Schwerin will aus Dresden "etwas mitnehmen"

Schwerin. Das Volleyball-Team des SSC Palmberg Schwerin will mit dem Rückenwind aus den Siegen in Potsdam und gegen Suhl nun auch gegen den Dresdner SC erfolgreich Revanche nehmen für die Niederlagen in der Hinrunde sowie im Supercup. Obwohl die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski den Titelverteidiger in der Tabelle mittlerweile überholt hat, warnte der Coach mit Blick auf das Duell am Freitag (18.30 Uhr): "Es wird ein sehr schweres Auswärtsspiel. Aber wir fahren selbstbewusst dahin und wollen auch etwas mitnehmen."

Aufgrund der hinter dem dominierenden Spitzenreiter aus Stuttgart umkämpften Playoff-Plätze zwei bis vier, die im entscheidenden dritten Viertelfinal-Spiel Heimrecht bedeuten würde, meinte Koslowski: "Wir sind am Anfang der Saison ganz gut damit gefahren, nicht auf die Tabelle zu schauen. Aber natürlich kann man das nicht ganz außer Acht lassen. Wir haben in den letzten zwei Spielen sechs Punkte geholt, die unglaublich wichtig waren für uns."

Insofern sei eine Partie gegen einen direkten Konkurrenten wie den aktuellen Fünften Dresden immer ein kleines Finalspiel. "Aber es gibt jetzt noch zehn Begegnungen, wo man Punkte holen kann und holen muss. Dementsprechend ist es noch ein langer Weg", meinte der Coach.

Das abgesagte Hinrundenspiel gegen den Tabellenletzten VC Neuwied 77 wird unterdessen wie auch das Rückspiel in Schwerin (8./10. Februar) stattfinden. Darauf haben sich die beteiligten Clubs geeinigt.

