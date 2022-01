Diebe plündern wieder Firmenfahrzeuge im Osten des Landes

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Greifswald. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind erneut Firmenfahrzeuge aufgebrochen und zum Teil ausgeräumt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, sind vier derartige Fälle aus Greifswald angezeigt worden. Dabei sei ein Gesamtschaden von mehr als 10 000 Euro entstanden. In drei Fällen gelang es den Tätern, die Transporter gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde vor allem hochwertiges Werkzeug gestohlen, darunter Bohrhämmer, Stichsägen oder Schleifgeräte. In einem Fall misslang der Aufbruch, dort könnten die Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auch gestört worden sein.

An der Seenplatte und in Vorpommern kommt es seit Monaten immer wieder zu solchen vermutlich gezielten Aufbrüchen von Firmentransportern, bei denen mitunter auch die Transporter verschwinden. Der Gesamtschaden bei solchen Delikten wird auf mehrere 100 000 Euro geschätzt. Die Greifswalder Fälle gelten als erste Aufbruchserie dieser Art im Jahr 2022.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-677227/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern