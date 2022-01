Silvio Witt lehnt Auftritt bei Protest gegen Maßnahmen ab

Silvio Witt steht vor dem Rathaus in Neubrandenburg.

Neubrandenburg (dpa/mv) – Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) lehnt es ab, bei Montags-Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in der Stadt aufzutreten. Nach einem Treffen mit den Organisatoren in Neubrandenburg sagte Witt, dass er weiter auf Dialog und Austausch von Argumenten setze. Dafür seien Bürgersprechstunden und Fragestunden bei Stadtvertretersitzungen geeignet, betonte der 43-Jährige am Mittwoch.

In der drittgrößten Stadt im Nordosten beteiligen sich seit Wochen immer montags zwischen 1000 und 2400 Menschen an friedlichen Protestzügen gegen die Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht. Dort war mehrfach ein Auftritt von politisch Verantwortlichen gefordert worden.

Witt appellierte an die Organisatoren, den Corona-Maßnahmen zu folgen und sich impfen zu lassen. "Geimpfte sind gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt, und nur mit einer kompletten Impfung kann der Weg aus der Pandemie gelingen." Er sei dreifach geimpft – auch um die Familie, Freunde und Mitarbeiter zu schützen.

Der Verwaltungschef machte zudem deutlich, dass er die Ansicht der Demonstranten, kein Gehör in der aktuellen Politik zu finden, nicht teilt. Es sei ein hohes Gut, bei Unzufriedenheit über Beschlüssen, Rechtsmittel einzulegen oder zu demonstrieren. Nun habe gerade der neu gewählte Bundestag das aktuelle Infektionsschutzgesetz beschlossen – aktueller könne eine demokratische Legitimation nicht sein. Zuvor hatte sich schon Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD) mit dortigen Protest-Organisatoren getroffen und eine Rede am "offenen Mikro" montags in Waren abgelehnt.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-676978/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern