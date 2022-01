Landesbühne: Ex-Intendant Bordel hatte schweren Unfall

Anklam. Der langjährige Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, Wolfgang Bordel, befindet sich nach einem Unfall zur Rehabilitation in einer Greifswalder Klinik. Der 70-Jährige habe wenige Tage vor Weihnachten einen schweren Unfall gehabt, teilte die Vorpommersche Landesbühne am Dienstag mit. Nähere Angaben könne man nach Rücksprache mit der Familie nicht machen, sagte eine Sprecherin. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut".

Der Leiter der Staatskanzlei und ehemalige Vorpommernstaatssekretär Patrick Dahlemann wünschte ihm auch im Namen der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) viel Kraft und Energie, um diese schwere Zeit zu überstehen, wie es in der Mitteilung der Landesbühne hieß. Kultusministerin Bettina Martin (ebenfalls SPD) wurde mit den Worten zitiert: "Wir brauchen Ihre Stimme für die Kultur in unserem Land – kommen Sie bitte recht bald wieder zu Kräften."

Bordel ist Vorsitzender der Vorpommerschen Kulturfabrik und Kulturpreisträger des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er hat die Theaterlandschaft in Vorpommern maßgeblich geprägt und etwa das Theater in Anklam über die Wende gerettet, vor allem auch durch die Sommerbespielung auf Usedom und mit Open Airs. Dazu gehören etwa die Vineta-Festspiele in Zinnowitz.

