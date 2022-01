Ministerin Drese: Mehr Impfangebote für Jugendliche an

Schwerin. Die Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern bleiben bis Ende 2022 geöffnet. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte, hat der Bund die weitere Finanzierung der kommunalen Einrichtungen zugesichert. Das Land werde seinen Beitrag leisten. In den sechs Landkreisen und zwei kreisfreien Städten gibt es jeweils mindestens ein solches Impfzenrum - in einigen Kreisen auch dezentral mehrere. Dort werden Impfungen verabreicht und außerdem sind die Zentren Basis für mobile Impfteams.

Drese kündigte an, die Impfangebote für Jugendliche deutlich auszuweiten, um damit auch die im Ländervergleich insgesamt geringe Impfquote zu erhöhen. Während in der Altersgruppe ab 18 Jahre die Quote bei 81 Prozent liegt, ist sie laut Robert-Koch-Institut bei den 12- bis 17-Jährigen mit 43 Prozent nur etwa halb so hoch. Mit Familientagen und gesonderten Aktionen solle der Anteil spürbar erhöht werden.

