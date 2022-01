Polizist überführt in Freizeit Wohnmobildieb aus Westfalen

Löcknitz/Bielefeld. Ein Polizist hat sich in Vorpommern als echter Freizeitdetektiv erwiesen - und einem Wohnmobilbesitzer aus Nordrhein-Westfalen damit dessen Fahrzeug gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war dem Beamten das Campingfahrzeug am Montag in einer abgelegenen Seitenstraße in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. Löcknitz liegt an der Bundesstraße 104 kurz vor der Grenze zu Polen.

Dem Polizisten, der frei hatte, kam das Fahrzeug mit Bielefelder Kennzeichen zu dieser Jahreszeit in der Region verdächtig vor und er holte Verstärkung. Die Überprüfung ergab, dass das Wohnmobil im Wert von etwa 50.000 Euro kurz zuvor in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war und anscheinend nach Osteuropa gebracht werden sollte. Der 37-jährige Fahrer des Fahrzeugs hatte sich in einem Schrank im Wohnmobil versteckt und wurde festgenommen.

Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach solchen Campingfahrzeugen europaweit stark gestiegen. Die Polizei hat 2021 eine deutliche Zunahme beim Wohnmobildiebstahl registriert, wobei dahinter nach Angaben des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern in vielen Fällen organisierte Kriminalität vermutet wird.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-663307/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern