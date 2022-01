Kabinett schreibt Corona-Landesverordnung fort

Schwerin. Wenige Tage nach den Bund-Länder-Beratungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie befasst sich die Landesregierung mit der Umsetzung der Beschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Kabinettssitzung am heutigen Dienstag in Schwerin geht es unter anderem um neue Regeln für den Besuch von Restaurants oder Fitnessstudios.

Zugang haben weiterhin nur Geimpfte und Genesene. Für Personen mit einer Auffrischungsimpfung entfällt künftig aber die zusätzliche Testpflicht sofort. Bislang galt im Nordosten eine Frist von 14 Tagen nach der dritten Impfung.

Zudem sollen rechtliche Vorkehrungen getroffen werden, die eine rasche Anwendung der neuen Quarantänevorschriften sichern. Die konkreten Vorgaben des Bundes dazu sollen Ende der Woche vorliegen. Als Reaktion auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts muss das Kabinett auch neu regeln, wie die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten berechnet wird.

