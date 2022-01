Vorpommern-Greifswald: Regelmäßige Corona-Kinderimpfungen

Greifswald. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald können sich Kinder ab fünf Jahren künftig dienstags und samstags gegen das Coronavirus impfen lassen. An Dienstagnachmittagen seien Kinderärzte im Greifswalder Impfzentrum vor Ort, um Eltern zu beraten, teilte der Landkreis am Montag mit. Zusätzlich werden samstags Familienimpftage angeboten. Parallel zu Impfungen mit Termin wird ab sofort in Greifswald und an den Außenstandorten auch ohne Termin geimpft.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-659569/2

