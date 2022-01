20 weitere Corona-Todesfälle in MV registriert

Ein Sarg mit einem Verstorbenen, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist, steht in einem Krematorium.

Rostock. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Montag deutlich mehr Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet als in den Tagen zuvor. Den Angaben zufolge wurden 20 neue Fälle für Mecklenburg-Vorpommern registriert. Der bisherige Höchststand der binnen eines Tages neu gemeldeten Todesfälle liegt laut Lagus bei 27 am 8. Februar des vergangenen Jahres. Bei den täglich veröffentlichten Zahlen können Nachmeldungen eine Rolle spielen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde mit 1535 angegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen sank zum Wochenanfang minimal um 0,2 auf 419,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 284,3. Das Lagus meldete 486 Neuinfektionen; am Montag vor einer Woche waren es den Angaben zufolge 464.

Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100 000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - ging erneut zurück und unterschritt mit 8,2 erneut die kritische Marke von 9,0. Diese Marke ist maßgeblich dafür, dass die Corona-Ampel in diesem Bereich auf Rot springt. Da am Samstag der Schwellenwert den dritten Tag in Folge über 9 gelegen hatte, gelten seit Montag landesweit wieder schärfere Regeln. Clubs, Discos, Kinos, Schwimm- und Spaßbäder oder Innenbereiche von Zoos und botanischen Gärten müssen schließen.

Den Angaben zufolge befanden sich am Montag 319 Covid-Patienten in Kliniken und damit 2 mehr als am Vortag. Die Zahl derjenigen auf Intensivstationen blieb mit 88 gleich.

