MV-Werften-Standorte mit Potenzial für erneuerbare Energien

Berlin/Wismar. Die FDP-Bundestagsfraktion sieht die Zukunft der drei Standorte von MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund im Bereich der erneuerbaren Energien. "Das Potential ist da. Die Standorte mit knapp 2000 Beschäftigten haben das Know-how, die Energiewende mit voranzutreiben", sagte der Fraktionssprecher für die maritime Wirtschaft, Hagen Reinhold, am Montag in Berlin. Dazu gehöre die Off-Shore-Windtechnologie. Die nötigten Konverterplattformen böten eine große wirtschaftliche Chance. Auch Dienstleistungen wie die Wartung der Anlagen würden für die maritime Industrie immer wichtiger.

Reinhold machte die MV Werften für das "Desaster mit Ansage" veantwortlich. Während Bund und Land zu weiteren Finanzhilfen bereit gewesen wären, habe dieses Bekenntnis vom Werften-Eigentümer Genting Hongkong bis zuletzt gefehlt.

