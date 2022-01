Frau misshandelt: Spezialeinheit stürmt Wohnung in Stralsund

Stralsund. Eine Spezialeinheit der Polizei hat in Stralsund einen Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin im Streit in der Wohnung mit Waffen bedroht und verletzt haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Knieper West. Nachbarn hatten die Beamten gerufen, weil sie Hilfeschreie der Frau gehört hatten.

Als die Polizisten kamen, war die 42 Jahre alte Frau bereits ins Freie geflüchtet. Sie sei "völlig aufgelöst" gewesen. Um den 43-jährigen Lebensgefährten zu fassen, sei die Spezialeinheit angefordert worden. Diese drang in die Wohnung ein und überwältigte den Verdächtigen, der wohl unter Drogeneinfluss stand, wie es hieß.

In der Wohnung wurden mehrere Schreckschusswaffen sowie weitere Hieb- und Stichwaffen beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Beleidigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-657213/2

